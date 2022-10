È il momento ideale per scegliere tra i migliori rasoi e regolabarba in offerta

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ad Amazon non sono bastati i due giorni del Prime Day d'estate, dello scorso luglio. Ora anticipa il Black Friday e il Cyber Monday con una ventiquattr'ore di mega sconti d'autunno, alias le Offerte esclusive Prime 2022. Segnatevi ora e data: dalla mezzanotte di martedì 11 al termine di mercoledì 12 ottobre è possibile acquistare a ottimi prezzi una svariata lista di prodotti. Pensate al Natale. Quanti amici, genitori, fidanzati, zii, cugini e colleghi di lavoro potete sorprendere con un bel regalo? E ancora, perché non prendere in considerazione di cedere anche voi a quell'oggetto che mirate da tempo ma che non avete mai acquistato? Noi di GQ siamo qui a suggerirvi iaffari in assoluto di cui approfittare in queste 48 ore, tra cui ancheelettrici, trimmer e tagliacapelli che potrebbero fare la differenza. Perché? Perché di ...