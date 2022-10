Draghi a Zelensky “Inaccettabili attacchi brutali russi”

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In vista del Vertice G7 di oggi il presidente del Consiglio Marioha avuto una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr. “Il colloquio – si legge in una nota di Palazzo Chigi – si è incentrato sugli ultimi, gravi sviluppi della situazione sul terreno con particolare riguardo aglimissilistici condotti dalle Forze russe contro Kiev ed altre città ucraine”.ha condannato “l’tà di questi, che aggravano ulteriormente le responsabilità russe”, e ha confermato “la vicinanza dell’Italia alle Autorità e alla popolazione ucraine”.-foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

