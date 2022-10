Auto in fiamme nella notte | grave incidente per il bianconero

LA NAZIONE

Il giocatore, infatti, è stato protagonista di un'uscita di strada con la suache si è cappottata e poi incendiata. Walace è uscito da tutto ciò ...Presenti anche i vigili del fuoco del comando di Udine che hanno prontamente spento lee messo in sicurezza l'e la zona dell'incidente. TEMI: incidente calciatore udinese incidente ... Sesto Fiorentino, incendio auto in piena città: fiamme e paura, nessun ferito Walace Souza, difensore dell’Udinese, ha passato una notte di paura. Il giocatore, infatti, è stato protagonista di un’uscita di strada con la sua auto che si è cappottata e poi incendiata. Walace è ...Il calciatore bianconero è uscito illeso dalla propria Auto e trasportato per accertamenti all'ospedale di Santa Maria della Misericordia ...