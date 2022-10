Allegri | l' ora più buia

(Di martedì 11 ottobre 2022) O d entro o fuori. Tertium non datur. Siamo soltanto all'11 ottobre, ma tabelle e calcoli sono già proibiti alla Juve . Se vuol dare un senso alla stagione che un senso sinora non ce l'ha, deve ...

Sebbene assillato dall'emergenza infortuni quanto, Pioli gli ha impartito una severa lezione di tattica e di gioco, ripiombando la Juve dentro la crisi dalla quale sembrava essere ...La vittoria per 3 - 1 nella gara d'andata è stata attenuata dal passo falso in campionato contro il ,perè tempo di rialzarsi: 'Per vincere serve cuore - ha dichiarato l'allenatore alla ...Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Maccabi: Ha trovato un grupppo più nervoso o consapevole oggi "Ho trovato un gruppo ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato prima del match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Le dichiarazioni ...