Trapianti | solo 1 donatore di midollo su 100mila compatibile con ricevente

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Per i pazienti affetti da talassemie, leucemie, linfomi, mielomi e malattie tumorali o genetiche il trapianto dispesso rappresenta l'unica possibilità di terapia. Tuttavia,una persona su centomila ècon chi è in attesa di una nuova speranza di vita e per questo motivo la ricerca di donatori e l'adesione alle campagne di sensibilizzazione è molto importante. Chi decide di donare ilosseo può fare riferimento ad Admo, l'Associazione di donatori diosseo che fornisce assistenza durante tutte le fasi di analisi e prelievo. E' quanto riporta un articolo pubblicato su 'Alleati per la Salute' ( press@sks365.com ), il portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. La modalità dell'intervento, che ha una ...