(Di lunedì 10 ottobre 2022)- Francescosi trasferisce. DallaSud in cui è nato e cresciuto e dove attualmente abita ancora nella sua villa al Torrino (insieme a Ilary, ma da separati in casa), l'ex capitano ...

Corriere dello Sport

ROMA - Francescosi trasferisce. Dalla Roma Sud in cui è nato e cresciuto e dove attualmente abita ancora nella sua villa al Torrino (insieme a Ilary, ma da separati in casa), l'ex capitano giallorosso ha deciso ..." Ilary vive in hotel", "Francesco si èa casa di Noemi ". Sul post separazione tra Francescoe Ilary Blasi si è detto davvero di tutto. Ma alla luce delle ultime rivelazioni, la verità sarebbe che la coppia convive ... Totti si è trasferito a Roma Nord Gli indizi arrivano dal quartiere L'ex capitano giallorosso vuole avvicinarsi alla sua nuova fidanzata: si parla di uno spostamento in un palazzo con piscina e campi da tennis ...Fabrizio Corona è agguerrito e quando si impunta non ha limiti: ancora duro contro Totti e Ilary Blasi contro la censura ...