Tottenham | trattativa con Google per il nome dello stadio

Tuttosport

Anche perché sopra White Hart Lane è stato costruito e inaugurato, nel 2019, ilHotspur Stadium, un impianto all'avanguardia da circa 1 miliardo di sterline, conosciuto anche come 'New ...Ilpotrebbe cambiare la denominazione del proprio stadio. The Athletic parla infatti di unatra il club inglese e Google . Attualmente l'impianto, che ha una capienza di 62.850 posti,... "Tottenham in trattativa con Google": lo stadio può cambiare nome In passato, quando si propose di cambiare il nome allo stadio del Tottenham, si sfiorò la sommossa popolare. “White Hart Lane non si tocca” fu il grido dei tifosi, che riuscirono a bloccare il progett ...Il Tottenham ha avviato i primi colloqui con Antonio Conte per il rinnovo: ecco le ultime dal nostro collaboratore Ekrem Konur.