Spionaggio e guerra fredda. Le storie segrete narrate da Vecchiarino

We Wealth

... Podolyak ha ribadito le sue posizioni: 'Ogni omicidio in tempo didovrebbe avere... uno ... Mentre il Pentagono e le sue agenzie dicondividono con l'alleato ucraino informazioni ...... vista da molti come un preludio all'attuale, ha inevitabilmente complicato il quadro. La ... console giapponese a Vladivostok, è stato accusato die detenuto per alcune ore, bendato e ... La guerra delle spie e i fallimenti dei servizi russi Domenico Vecchiarino, con il suo volume “Le spie della Guerra Fredda”, edito da Rubbettino, come in un vero romanzo di spionaggio ...Dopo anni di difficoltà per la pandemia, una consegna dalla Russia è avvenuta in piena notte all'aeroporto di Istanbul ...