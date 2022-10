Sanità choc – Giuliano Ugl | “La sospensione di 190 infermieri senza la Pec è un atto paradossale”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “L’obbligo di attivazione della pec è previsto dal decreto semplificazioni del 2020, ma arrivare alladi 190per tale motivo è unin un contesto di gravi carenze degli organici”. Lo dichiara in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca, commentando, la disposizione dell’OPI di Taranto che seppur giustificata a livello normativo, appare evidentemente fuori luogo nel contesto attuale caratterizzato dalla nuova recrudescenza del covid 19 e da una riforma strutturale del sistema sanitario che auspichiamo il nuovo governo metta presto in. Il sindacalista prosegue “come UGL siamo per il rispetto delle regole, ma risulta evidente come in alcuni momenti bisogna applicare maggiore flessibilità. Certamente bisognerebbe valutare per ...