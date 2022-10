Roma | choc davanti scuola | 14enne estrae una pistola e la punta contro un compagno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non bastano le botte, i ragazzini filmati e umiliati con quei video che finiscono sui social, dove diventano spesso virali. Tra rabbia e indignazione per chi li vede. Quasi un vanto, invece, per chi si rende l’autore di quelle violenze. Non sembrano “bastare”, purtroppo, perché c’è chi arriva a, lì dove dovrebbe sedersi tra i banchi per imparare, con unaa piombini in tasca. E non è una scena di un film, ma la triste realtà. Ed è quello che è successo una settimana fa a, fuori l’istituto Armellini: è qui, come riporta Leggo, che un ragazzino di appena 14 anni ha estratto unae l’hata alle gambe di un coetaneo, che era già stato preso di mira più volte. Acon laHa tirato fuori la, l’ha ...