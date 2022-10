Michele Tommasi ambasciatore in Sudan

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il diplomaticoha assunto oggi l’incarico did’Italia nel, a Khartoum. Lo ha reso noto la Farnesina. Subentra all’amb. Gianluigi Vassallo.è nato a Cosenza il 6 luglio 1965. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università Luiss di Roma, è entrato nella carriera diplomatica nel 1996. Poi ha prestato servizio alla Direzione Generale per il Personale e l’Amministrazione. Dal 1999 al 2003 ha svolto le funzioni di Secondo segretario commerciale e di Primo segretario commerciale all’ambasciata d’Italia a Rabat. Successivamente, fino al 2006, è stato console a Smirne. Dopo essere rientrato a Roma, ha prestato servizio alla Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e a settembre 2009 è stato incaricato di svolgere le ...

