Maxi operazione antidroga nel Foggiano | raffica di arresti

Incarico da 90 mila euro per la "pelagica oceanica" affidato alla Opera laboratori fiorentini ...Laacquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox ha visto nelle ultime settimane uno stop ... L'di mercato necessitava infatti di un'indagine più lunga e approfondita , anche in ...Sono 44 le persone arrestate oggi nel blitz antidroga della Polizia di stato a San Severo, nel Foggiano. L’operazione denominata 'Troy' si è concentrata in particolar modo nei due quartieri a più alta ...La Polizia di Stato di Foggia ha eseguito, con l'impiego di centinaia di agenti , una maxi operazione di polizia giudiziaria nel comune di San Severo, a carico di diversi soggetti arrestati in quanto ...