(Di lunedì 10 ottobre 2022) C'è grande fermento, nel mondo delle hyper Suv. Qualche mese fa, Maranello ha tenuto a battesimo la Ferrari Purosangue (725) mentre a Monaco di Baviera hanno recentemente svelato la BMW XM, plug-in hybrid da 653 CV. L'arma di Sant'Agata che questo segmento l'ha sostanzialmente inventato, nel 2018 - si chiamaUrus Performante: 666 CV (il numero della "" dell'Apocalisse), 850 Nm tra i 2.300 e i 4.500 giri e un'ampia serie di modifiche votate alle prestazioni. Dopo aver assaggiato il prototipo l'estate scorsa sul circuito di Nardò, ho l'opportunità di provarla a Vallelunga, in veste definitiva. E non soltanto su asfalto. Strategie. Nonostante sia relativamente giovane è nata nel 2018 laUrus è già una best-seller del marchio, con oltre 21.000 pezzi in quattro anni. Fatalmente, ...