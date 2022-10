Iran | Letta davanti all’ambasciata in segno di solidarietà alle donne

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA – “Giovedì 13 ottobre ad un mese dall’arresto di Masha Amini, morta poco dopo, saremo di frontedell’a Roma. Tutta la nostraè nei confronti delleiane che in questo momento combattono per i loro diritti, per valori universali”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il segretario del Partito Democratico, Enrico. L'articolo L'Opinionista.

'Giovedì 13 ottobre ad un mese dall'arresto di Masha Amini, morta poco dopo, saremo di fronte all'ambasciata dell'a ......3 milioni di tonnellate (per il 90% monopolio di Cina, Stati Uniti, Cile,e Ucraina), ma la ... Vain questo scenario la giornata romagnola dedicata alla noce, alla sua 18esima edizione, che ...Proprio quel velo, l’hijab appunto, non indossato correttamente lasciando scoperta una ciocca di capelli, ha portato all’arresto lo scorso 13 Settembre di Masha Amini, condotta in caserma sotto custod ...La manifestazione si terrà venerdì 14 ottobre, alle ore 18:00, in piazza Sacro Cuore. “L’iniziativa”, si legge in una nota degli organizzatori, “nasce dall’unione autonoma di forze sociali presenti su ...