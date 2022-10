Il Paradiso delle Signore | Gabriele Anagni | ' Alfredo non mollerà'

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 10 ottobre 2022), attualmente presente nei pomeriggi di Rai 1 nella soap Il, ha concesso un'intervista a Tvpertutti. L'attore ha così parlato della sua passione per la recitazione, del ruolo che riveste nella daily soap ambientata negli anni '60 e di come sia rimasto piacevolmente sorpreso quando ha appreso di essere entrato a far parte del cast fisso. Maè un volto noto agli amanti della tv italiana. Infatti, negli anni passati ha preso parte anche a Un medico in famiglia oltre ad aver acquisito esperienza nelle soap grazie a Un posto al sole., dalla passione per la recitazione al casting per IlBenvenuto a Tvpertutti ...