GF Vip 2022 | Antonino Spinalbese demolisce Ginevra Lamborghini | “Io con lei? Mai!”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 7 a riservare qualche sorpresa è stato, che soprattutto parlando diha lasciato il pubblico a bocca aperta. Parlando con l’amica Cristina Quaranta, infatti, l’ex di Belen Rodriguez ha confessato non solo che l’ereditiera della celebre casa automobilistica non le piaceva, ma che non avrebbe mai potuto stare con. Il motivo? Sostanzialmente cheera fidanzata fuori dalla Casa ma flirtava con lui. Grande Fratello Vip“rinnega”“Non mi piaceva” ha esorditoquando Cristina Quaranta gli ha ...

Cristina Quaranta ricorda il primo matrimonio a 19 anni Domenica di confessioni per Cristina Quaranta dentro la casa del Grande Fratello. L'ex volto di Non è la Rai, sulla scia dei racconti di Eleonire Ferruzzi e Pamela Prati, ha ricordato il suo primo amore. L'ex velina, parlando con Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, ha ...L'ex tronista in crisi manda un messaggio d'amore alla sua Soraia confortato da Antonella, Edoardo e ...Pamela e Edoardo, in giardino, si raccontano a vicenda l’amore per i propri animali domestici. Il VIP vorrebbe ricevere la visita dei suoi genitori e del suo Labrador come sorpresa. “Se mi freezano da ...Carmen Russo, Arisa e Paolantoni hanno dato spettacolo in tv questa settimana, dove si sono resi protagonisti tra liti e cadute rovinose.