F 1 | Fia | solo violazione minore Red Bull rispetto a budget cap

Lasi pronuncia finalmente sulla questione spinosa legata a quel tetto alle spese fissato a 145 milioni di dollari per il 2021, annunciando chetre team non hanno ricevuto il loro ..."LaCost Cap Administration - prosegue la nota - sta determinando la linea d'azione da intraprendere nei confronti di Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in ...Invece, solo errori a livello procedurale per quanto riguarda Aston Martin: per entrambe sembra probabile lo scenario di una multa, ma per questo si dovrà attendere l’ufficialità. Questo quanto ...Red Bull e Budget Cup: Dopo il rinvio arriva ufficialmente il comunicato FIA che dichiara la violazione dei regolamenti di Red Bull e Aston Martin.