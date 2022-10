Economia collaborativa | i principi della condivisione

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A tutti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di usufruire di un monopattino elettrico, una bici da sbloccare con un’app, una macchina del servizio car sharing o di comprare, su siti appositi, abiti usati e vintage. Non tutti sanno, però, che questo genere di modello economico ha un nome preciso: si chiama, infatti, “”, e trova il suo fondamento nella “” di beni e servizi tra utenti che ne necessitano. La sharing economy si sta imponendo velocemente ed è divenuta, senza dubbio, uno dei paradigmi economici più diffusi negli ultimi anni. Scopriamone caratteristiche e funzionamento. Vi raccomandiamo... Cosa significa mobilità sostenibile? Che cosa significa, e come si può raggiungere nel concreto, la mobilità sostenibile? ...

Regione Toscana

WHITEPAPER Intelligent enterprise: dall'azienda estesa alla filiera integrata eIoT ...dei territori I cluster di borghi possono costituire una concreta risorsa per risollevare l'...La narrazione è scandita dallo slogan ' insieme ', che trasmette i valori portanti dell'operato di Zurich: una visionee all'avanguardia che ambisce a un futuro migliore, un'esperienza ... Aree interne, montane e insulari: contributi per progetti di economia collaborativa Già sei domande di domande di partecipazione al bando per l'innovazione digitale nelle aree interne, montane e insulari che prevede contributi a fondo perduto da un minino di 20.000 ad un massimo di 1 ...La decisione della multinazionale finlandese di non ricorrere in appello è stata annunciata in una nota stampa. "Prossimi passi dopo aver esaminato la situazione con i sindacati, le istituzioni e le a ...