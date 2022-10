Draghi in Cdm | Governi passano e l' Italia resta | favorire transizione

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, parlando in. 10 ottobre 2022Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, salutando i ministri al termine dell'ultimo."I cittadini - ha aggiunto - si aspettavano molto da voi, e voi li avete serviti al meglio. ...“Voglio ringraziare tutti voi per il lavoro che avete svolto in questo anno e mezzo”. Inizia così il messaggio del premier Mario Draghi nel suo intervento in Consiglio dei Ministri, l’ultimo prima ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri all’iter della riforma per gli anziani non autosufficienti. Su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi, del ministro del la ...