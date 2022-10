Cremonese-Napoli 1-4 | pagelle Spalletti non cada nella tentazione dei titolarissimi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ledi1-4 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. La marcatura grigiorossa origina da una maligna deviazione di Amir e il giovane Meret non può nulla. Laè sfacciata e ardita ma lui parate non ne fa. Solo nel primo tempo viene assistito da San Palo ma era fuorigioco. Questo è quanto Ilaria – 6 Perché poi, diciamocelo, laha giocato una bella partita, coraggiosa come dice Alvini, facendo soffrire il, e questo è indubbio. Come è indubbio, soprattutto, il fatto che un anno fa una partita come questa l’avremmo persa (immagino anche la foto a fine partita, con i calciatori delusi e le facce appese mentre escono dal campo, immagino persino le pieghe del viso, tanto ci eravamo abituati a vederle). Ma da qui a dire che si sia ...