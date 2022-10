Covid | in Lombardia 2 229 nuovi casi | in aumento i decessi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - In, a fronte di 12.465 tamponi effettuati, sono 2.229 ipositivi alregistrati nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione. Il tasso di positività si attesta al 17,8%. Tra i principali dati di oggi, emerge undei ricoverati non in terapia intensiva: ne sono stati registrati 953, pari a 33in più rispetto alle ultime rilevazioni. Salgono anche i, 12 quelli rilevati, che portano il totale da inizio pandemia a 42.669. I ricoverati in terapia intensiva invece sono 14, uno in meno delle ultime rilevazioni. A livello provinciale, iregistrati a Milano sono 621, di cui 314 a Milano città; a Bergamo sono 164, ...

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 12.465 tamponi effettuati, sono 2.229 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione ...