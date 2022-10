Ascolti tv | Mina Settembre 2 non teme rivali | bene il debutto di Che tempo che fa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 10 ottobre 2022) E’ ancora la fiction di Rai 1 a trionfare nel corso della prima serata della domenica.2 vince ancora e conquista la prima serata del 9 ottobre 2022. Male, malissimo, la nuova puntata di Scherzi a parte, il flop di Enrico Papi e del programma di Canale 5 è ormai cosa sempre più evidente. Mediaset ha commesso un grave errore nel decidere di mandare in onda in questa fase della stagione il programma dedicato agli scherzi, che va sempre peggio e ieri, è stato anche battuto in modo clamoroso da Rai 3 ( nella prima parte) rete torna ad accendersi nella prima serata grazie a Cheche fa. Fabio Fazio è tornato in onda con la 20esima edizione del programma e si sente. Ottimiper l’esordio di questa nuova stagione di Cheche fa, partita come sempre all’insegna dei grandi ...