Alfonso Signorini | richiesta urgente | “Voglio le sue scuse!” | confronto immediato in diretta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Appelloper: l’ex fidanzato di una concorrente del GF Vip è arrabbiatissimo ed esige le scuse immediate.– Screenshot YoutubeLettera infuocata per una concorrente del Grande Fratello Vip che suona come unanemmeno tanto velata nei confronti di, affinché il conduttore del reality organizzi nell’un faccia a faccia in. Il fatto che gli ex palesino il loro rancore proprio quando quella che fu la loro dolce metà è in gara nel reality show più amato d’Italia è una pratica ormai abituale, specie poi se chi ha da ridire sul passato appartiene al mondo dello ...

conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.Grande Fratello Vip è partito da poche settimana con la settima edizione condotta, ancora una volta, daed è già accaduto di tutto. Tra abbandoni, squalifiche ed eliminazioni, si conferma sempre il reality più dinamico e discusso di sempre. Quest'anno, però, non è partito col piede ...Lettera infuocata per una concorrente del Grande Fratello Vip che suona come una richiesta nemmeno tanto velata nei confronti di Alfonso Signorini, affinché il conduttore del reality organizzi ...Il reality quest’anno sembra non trovare pace; adesso oltre le accuse di bullismo spunta una querela. A chi è rivolta E perché Non passa giorno che non si debba parlare di qualcosa inerente il Grand ...