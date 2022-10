WWE | Riddle e Rollins si sfidano nella gabbia | ecco come è andata ad Extreme Rules

Zona Wrestling

Il suo ruolo Farà da arbitro speciale nel Fight Pit Match tra Seth "Freakin" Rollins e Matt. Daniel Cormier farà da arbitro aExtreme Rules Daniel Cormier non ha mai nascosto la sua ...Nonostante la tenacia di, a vincere è stato il "visionario" grazie a un micidiale curb stomp ...Undisputed Universal Championship: Roman Reigns batte Drew McIntyre Un'atmosfera elettrizzante ... WWE: Le quote dei bookmakers a poche ore da Extreme Rules 2022, Riddle favoritissimo Il main event della quattordicesima edizione di Extreme Rules è stato il Fight Pit match tra Seth Rollins e Riddle. Con l'arbitro speciale interpretato dalla leggenda UFC Daniel Cormier, il match è st ...Can Bianca Belair and Liv Morgan retain their titles Mike Coppinger analyzes and recaps all the action as it happens in Philadelphia.