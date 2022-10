Vangelo di oggi 9 Ottobre 2022 | Lc 17 | 11-19 | Video commento

E voi cercate di farlo, a partire dal. Perché tutto nasce da come si guarda la realtà'. In ... Ed infatti l'enciclica Fratelli tutti denuncia che"è aumentata la ricchezza, ma senza equità, ...Ascolteremo, poi l'altro Bach che ritroviamo nelsecondo Matteo, unitamente al Wolfgang ... per il semplice canovaccio da montare e smontare in tempi di guerra, allora, come, è un ...Don Ivan Leto* Sulla strada che lo conduce a Gerusalemme, Gesù incontra la lebbra. Il lebbroso è considerato un contaminato che contamina. È come un morto, oltre che fisico, anche civile e religioso.Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: « Gesù ...