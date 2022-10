Ucraina | il CT | “Vogliamo vincere la guerra e tornare nei nostri stadi”

TUTTO mercato WEB

Il pubblico recepisce quello che noiche recepisca. Per cui quando mi è arrivata la ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...... Redazione Sardegna Live "Inla situazione è grave dopo l'aggressione russa e l'... Solo vincendo nei nostri Paesi l'Europa può diventare in gigante politico chee non un gigante ... Il c.t. dell'Ucraina: "Vogliamo vincere la guerra, per tornare a giocare nei nostri stadi" Secondo un resoconto dei media, il governo federale vuole sostenere l’Ucraina con equipaggiamento militare per l’inverno. Parte del pacchetto comprende 100.000 sotto giacche aderenti e altri indumenti ...sono «i servizi speciali dell’Ucraina». Il presidente della Russia lo ha definito «un atto di terrorismo» con il quale le forze di intelligence ucraine hanno voluto distruggere un pezzo di ...