Stasera in tv c’è la seconda puntata di Mina Settembre 2 | per Serena Rossi è l’ora della gelosia

(Di domenica 9 ottobre 2022)in tv torna con la2. Cosa succde tra l’assistente socialee il bel medico Giuseppe Zeno? Scopriamolo! Foto Rai I grandi ascolti di domenica scorsa fanno ben sperare anche per questa.in tv torna, con la2. La serie tv conche sette giorni fa ha incollato 5 milioni di italiani davanti alla tv. Un successo, per la verità, un po’ annunciato. Perché la prima stagione aveva già appassionato una grande fetta del pubblico di Rai 1. Pronto a risintonizzarsi alle 21.25 anche. Se amore esi intrecciano nel ...

Fanpage.it

E con loro'era Romina Bannini, 36 anni, educatrice e socia fondatrice della cooperativa, arrivata ... Ealle 21, nella chiesa di San Martino, veglia di preghiera per le vittime presieduta dal ...Allegri a DAZN: "'è veramente poco da dire". Allegri capisce bene il momento della sua squadra, ed è dunque non facile neanche commentare esattamente: "Dopo la partita dicredo che ci sia da ... Stasera la Luna quasi piena danza con Giove: come vedere la magnifica congiunzione astrale I grandi ascolti di domenica scorsa fanno ben sperare anche per questa. Stasera in tv torna, con la seconda puntata, Mina Settembre 2. La serie tv con Serena Rossi che sette giorni fa ha incollato 5 ...Torna stasera in tv su Rai 2 Mina Settembre 2 con la seconda puntata con Serena Rossi. Ecco le anticipazione sugli episodi che vedremo stasera.