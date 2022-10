Re Carlo commosso ed esausto | il viaggio che non avrebbe voluto fare

Leggi su dilei

(Di domenica 9 ottobre 2022) La Regina Elisabetta è scomparsa già da un mese, eppure, negli occhi del Ree del resto della famiglia reale inglese, si nota ancora un dolore che sembra incolmabile. Il nuovo sovrano, infatti, è stato fotografatoeddurante unche nonmaiin questi giorni: quello verso Balmoral, ultima residenza di sua madre, dove si è tenuta una messa proprio in suo onore. La commozione di ReRee la Regina consorte Camilla sono tornati a Balmoral, dove si è spenta, lo scorso 8 settembre, Elisabetta II. Sin dalle foto del suo arrivo in auto, i media hanno notato la sua evidente commozione nel tornare in quel luogo che ha significato, per l’intera famiglia, l’addio più triste e ...