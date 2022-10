Paura a Novara | si apre una voragine su un cavalcavia mentre passa un’auto | non era considerato a rischio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Stava percorrendo l’imbocco che porta alXXV Aprile, quello che collega il centro della città piemontese dicon la statale che porta a Milano. Ad un certo punto, intorno alle 7:30, la corsia crolla e trascina la sua auto in unabloccandola. La conducente di quella Dacia Duster è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale, ed è stata portata in ospedale. Dalle prime informazioni, sembra che se la sia cavata con ferite lievi, ma sarebbe ancora in stato di shock. «Poteva andare peggio e non saremmo qui a parlarne», ha raccontato a Repubblica la cognata della donna coinvolta nel crollo. Come riporta Agi, quelè stato costruito negli anni ’70, ma tra il 2015 e il 2016 aveva subito vari lavori di consolidamento che lo hanno tenuto chiuso per diverso tempo. ...

