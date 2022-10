GF VIP | Cristina contro Nikita | ‘Ci prova con Luca’ E scoppia la lite

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nuovi litigi nella Casa del Grande Fratello Vip. StavoltaQuaranta ed Elenoire Ferruzzi hanno accusato Luca Salatino di avere mancato di rispetto la fidanzata per aver accettato un advance da parte didurante una festa. Cresce di nuovo la tensione nella Casa. Ecco cosa è successo.ed ElenoireSalatino: “Hai mancato di rispetto a Soraia” I vipponi hanno organizzato una festa in casa e si sono ritrovati in giardino a ballare e a parlare. Secondo Elenoire Ferruzzi eQuaranta, Luca Salatino avrebbe mancato di rispetto alla propria fidanzata Soraia Cerruti e per questo le due lo hanno criticato. Salatino avrebbe permesso alla concorrentePelizon di avvicinarsi e fargli un massaggio. Ferruzzi e Quaranta sostengono che la modella sia infatti ...