Gesto osceno al GF Vip 7 | si è tolto le mutande! I telespettatori invocano la squalifica

(Di domenica 9 ottobre 2022) Un altrodavvero assurdo capitato durante queste puntate del GF Vip 7. Protagonista un concorrente già molto discusso Continuano a far discutere gli atteggiamenti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Un’edizione iniziata col botto, che ha già ottenuto moltissime critiche per ciò che si è sviluppato di recente nella Casa. Non bastasse il L'articolo proviene da Inews24.it.

vivoperlei.calciomercato.com

Il mondiale piùdella storia del calcio è alle porte. Grazie al cielo, l'Italia non vi parteciperà . Purtroppo non per scelta etica o per una questione morale, sarebbe stato unenorme, ma perchè non si è ...... oltre a tagliare i propri capelli, hanno rivolto il dito medio (atto considerato) contro le ... dove l'attrice Claudia Gerini ha compiuto il simbolicodi tagliarsi una ciocca di capelli ... Blog: Qatar: oltre 15mila morti per i Mondiali più osceni di sempre Un altro gesto davvero assurdo capitato durante queste puntate del GF Vip 7. Protagonista un concorrente già molto discusso ...Blog Calciomercato.com: Il mondiale più osceno della storia del calcio è alle porte. Grazie al cielo, l'Italia non vi parteciperà. Purtroppo non per ...