Cremonese-Napoli | Alvini | C' è amarezza Abbiamo giocato bene contro una squadra veramente forte

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Massimiliano, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta, per 1-4,il: "C'è grandeperché se uno guarda il risultato e legge "1-4" pensa a qualcosa di diverso rispetto a quel che è successo. -afferma- In questa partitaavuto idee eunae sono molto rammaricato, sia per i calciatori, sia per i tifosi che ci hanno spinto fino all'ultimo. In queste 9 giornate credo di aver ottenuto meno punti di quanto questamerita e ciò mi disturba perché noi allenatori siamo giudicati dai ...