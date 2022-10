Conversano-Monopoli | incidente | morto sedicenne In moto contro un albero

Leggi su noinotizie

(Di domenica 9 ottobre 2022) Pietro Angiulli, 16 anni, era alla guida della suapercorrendo la, strada provinciale. Intorno alle 13, per cause da dettagliare, l’: per cause da dettagliare laè finita fuorillo e si è schiantataun ulivo oltre la carreggiata. Ildisul colpo. L'articolo Inun proviene da Noi Notizie..