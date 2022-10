Chucky | e tu?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il Napoli è orfano di Hirving Lozano. “El” non è ancora entrato nel tabellino dei marcatori in questa stagione e già questo basterebbe a capire il momento complesso che sta vivendo il messicano. Per una squadra con il miglior attacco in Serie A e in Champions League, il numero 0 nella sua casella “gol” è un po’ assordante. Lozano è un esterno goleador: lo è sempre stato e anche a Napoli lo aveva fatto vedere ai tempi di Gattuso. Perché non segna? Perché non riesce a sbloccarsi? Le sue prestazioni, al pari di tutta la squadra, sono molto positive ma su di lui è caduta la maledizione del gol. Per Luciano Spalletti,è determinante. Instancabile sulla destra, si è adattato benissimo alle indicazioni del tecnico che vuole un esterno che sappia anche ripiegare in fase difensiva e si è calato perfettamente nella parte. Spesso e volentieri ...