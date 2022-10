Cassano duro | “C’è un giocatore in Italia che prende milioni | ma non è niente in confronto ad altri”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Antoniosi è espresso così nei confronti del calciatore della Roma, Paulo Dybala, per via del suo salario nettamente più alto rispetto ai grandi campioni del recente passato. Ecco le sue...

l'attacco di Fabiano Amati del Pd: 'Gran parte della maggioranza salva, forse per coprire tutte le coincidenze tra assunzioni all'Arpal, fede politica e parentele, e buca la legge sul ...... ottenendo tre vittorie, contro Casalgrande Padana,Magnago ed Erice, su tre gare ufficiali. Ottobre per noi sarà un mese molto. Sabato 8 giocheremo in trasferta contro Teramo, poi ci ...Alessandro Renica, ex calciatore di Sampdoria e Napoli, si è scagliato contro Antonio Cassano: il barese si è reso protagonista di frasi alquanto discutibili sui calciatori partenopei che avrebbero vi ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...