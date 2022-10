Amatissima attrice è stata bocciata ai provini de L’amica geniale | retroscena incredibile

(Di domenica 9 ottobre 2022)aide: ilche non tutti conoscono È una delle attrici più amate del nostro Paese, un’artista a 360 gradi, dal talento innegabile. Anche a lei, però, è capitato di non essere presa ad un provino, e non uno qualsiasi. L’ha rivelato di essere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Hall of Series

Rivedremo a Los Angeles l'Taylor Hayes, ex moglie di Ridge e mamma di Steffy e Thomas. La donna, che tornerà in scena col volto di un'altra, si inserirà nuovamente nel matrimonio ...La donna, interpretata dall'Marina Confalone, di punto in bianco ha annunciato che si ... Tuttavia questo non sarà l'unico grattacapo che vedrà protagonista l'Gelsomina nel corso ... Blake Lively mostra il pancione: in arrivo il quarto figlio da Ryan Reynolds È una delle attrici più amate del nostro Paese, un’artista a 360 gradi, dal talento innegabile. Anche a lei, però, è capitato di non essere presa ad un provino, e non uno qualsiasi. L’amica geniale ( ...Inaspettata decisione dell'attrice, divenuta celebre ed amata anche per questa fiction di successo: la donna ha spiegato la scelta dolorosa ...