Tiro a volo oggi | Mondiali 2022 | orari 8 ottobre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Prosegue lo skeet senior aidi, in corso ad Osijek, Croazia:, sabato 8, continueranno le qualificazioni per le finali che domani assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, altre carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 4 per ogniindividuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si va avanti dunque con lo skeet individuale: alle 8.30 dile qualificazioni, con altri 50 piattelli. Intra le donne Diana Bacosi, Chiara Cainero e Chiara Di Marziantonio, e, dalle 9.40, tra gli uomini Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli. Non ci sarà copertura tv oper le qualificazioni....