Risolto il rebus Viminale | su chi ricade la scelta Accordo per la Camera | novità alla Giustizia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nel vertice di centrodestra ad Arcore tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi vi sarebbe stato un serrato confronto sulle caselle più importanti del futuro esecutivo, che ha portato anche a concentrare l'attenzione sulla poltrona di presidente della. Fra le pochissime indiscrezioni che filtrano sull'incontro per la costruzione del futuro governo ci sarebbe l'per conferire la presidenza dellaa un esponente della Lega, con la decisione di affidare i vertici di entrambi i rami del Parlamento ad esponenti della coalizione. Per il ministero dell'Interno si fa più consistente l'ipotesi dell'attuale Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi: il borsino delle ultime ore conferma quindi ladi un tecnico per il ruolo, con il favorito che l'è ex capo di Gabinetto di Salvini quando era al ...

L'HuffPost

C'è chi ormai aveva quasi perso le speranze e chi sapeva di avercela fatta, ma al fotofinish scopre che in Parlamento ci andrà, ma non sa in quale collegio è da considerarsi eletto. Arrivano sul filo ...Ilsaràsolo a inizio 2023 quando ci saranno i primi cambi. Si legge sul quotidiano romano: 'Il nuovo direttore del Tg1 sarà sicuramente Gennaro Sangiuliano. FdI ha una grandissima ... (Quasi) risolto il rebus eletti: entra Piccolotti, ripescato il meloniano Pulciani, per M5s entrano Scutellà … Nel vertice di centrodestra ad Arcore tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi vi sarebbe stato un serrato confronto sulle caselle ...La Cassazione conclude i riconteggi. Tra i 245 eletti con il proporzionale, diciannove entrano in sostituzione di colleghi già proclamati vincitori nei ...