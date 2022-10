Maggio | “Napoli candidato numero uno allo scudetto | Juve e Inter se ne facciano una ragione”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Christian, ex terzino del, non ha dubbi: “La squadra di Spalletti è la più forte. Ha più carattere di Milan,”. “favoritauno per lo” lo afferma Christian. Per l’ex ternino del, la partenza lanciata della squadra di Spalletti, non sarà un fuoco di paglia come l’anno scorso. La squadra ci crede, l’ambiente pure. La mentalità vista ad Amsterdam dove Lobotka e compagni sono andati sotto prima di vincere straripando per 6-1 – farà la differenza in un campionato lungo e anomalo come quello di quest’anno.: “Iluno”. Le avversarie per ...