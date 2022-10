La rivoluzione del velo in Iran | l’esercito con le donne contro l’ayatollah

Leggi su tpi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Reprimere e azzerare le proteste «a qualunque costo». Anche a costo di uccidere? «Quelle non sono vite che valgono. Quelli sono traditori: vanno tolti dalle strade. Ad ogni costo». “Quelli” – come li chiamano i più alti in grado tra le Guardie della– sono leiane e gliiani che da settimane, giorno e notte, sfidano la polizia morale e non si piegano alle violenze del regime per invocare giustizia, libertà, diritti. A porre la domanda, in piedi mentre incassa quel comando insopportabile, c’è Ehsan, un omone dall’aspetto burbero. Si è impegnato, Ehsan, per ottenere la divisa che indossa, pensava che servire la nazione fosse non solo un onore, ma anche un lavoro onorevole: «Ci sono cresciuto con quest’ideale: poter aiutare a proteggere il mio popolo. Ma ora mi chiedono di ucciderlo e ho deciso di giocare un ruolo ...