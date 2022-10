Il Milan affonda la Juve. A San Siro è 2-0

Leggi su agi

(Di sabato 8 ottobre 2022) AGI - Dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Chelsea, ilrialza subito la testa e si aggiudica il big match della nona giornata di Serie A contro lantus. A Sanfinisce 2-0 grazie alle reti di Tomori e Brahim Diaz: tre punti che proiettano la squadra di Pioli a quota 20 in classifica, momentaneamente alla pari di Napoli e Atalanta, mentre gli uomini di Allegri restano fermi a 13 senza riuscire a trovare continuità dopo il successo con il Bologna. La sfida è godibile e divertente sin dalle prime battute di gioco, caratterizzate da buoni ritmi e diverse potenziali occasioni da gol. In particolare per i bianconeri, che partono con un pizzico in piu' di convinzione e si rendono pericolosi con almeno tre conclusioni che però non trovano fortuna. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti e al 20' ...