DOMENICA IN | GABRIEL GARKO | MORGAN E BIAGIO ANTONACCI TRA GLI OSPITI DI ZIA MARA

(Di sabato 8 ottobre 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,9 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, va in onda la quinta puntata stagionale diIn condotta daVenier. Tanti gliin studio e in collegamento.ripercorrerà conVenier le tappe più importanti della sua carriera e, accompagnato dalla sua chitarra, accennerà ad alcuni suoi grandi successi oltre a cantare il nuovo singolo “Telenovela” e presentare il tour ‘Palco Centrale’ che prenderà il via dal 5 novembre.si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a raccontare la sua esperienza come concorrente della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’.sarà protagonista di un’intensa intervista nel ...

Garko ha compiuto 50 anni a luglio , si cimenta per la prima volta in un talent show. Il ... attrice e show girl, nata nel 1967 , viene ospitata per la prima volta aIn nell'edizione ... Nuovo appuntamento con Mara Venier in tv sulla rete ammiraglia Rai. In diretta dagli Studi «Fabrizio Frizzi» di Roma, domenica 9 ... Domenica 9 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, andrà in onda la 5^ puntata della nuova edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.