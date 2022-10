Contro i deliri di Greta torniamo a leggere Simenon

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non si scrivono troppi libri – i veri romanzi non saranno mai abbastanza! – bensì un eccessivo numero di gialli e noir. Più in generale, narrativa di genere un tanto al chilo, senza spessore, ma con i consueti e oramai abusatissimi ingredienti: assassini e ispettori che inseguono o fuggono l’uno dalle stupidaggini compiute dall’altro. Il mercato lo richiede, il pubblico desidera – ma, soprattutto, desiderava – intrattenersi, in particolare in tempi alieni alla televisione e più che mai a internet. In mezzo a questo mare magnum – più una grossa e oleosa pozzanghera, invero – pochissimi hanno saputo distinguersi con una prosa d’eccellenza. In America, un caso assolutamente peculiare è rappresentato da Jim Thompson. Ma, in Europa, nessuno è riuscito a superare lui, il belga Georges, grande ideatore dell’intramontabile Jules Maigret, il commissario per antonomasia, ...