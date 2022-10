Ue | le minacce nucleari non ci intimidiscono

(Di venerdì 7 ottobre 2022) "Prendiamo tutte ledi escalation seriamente ma non vogliamo essere intimiditi, vogliamo difendere gli interessi di chi crede nel diritto internazionale". Lo ha detto il presidente del ...

Euronews Italiano

"Abbiamo uditodirette o indirette sull'uso di armi militari. Ma ieri ed oggi abbiamo verificato una grande determinazioni sulla strategia dei due pilastri: sostenere l'Ucraina e fermezza nel ...I deputati europei definiscono "irresponsabili e pericolose" le recentirusse di usare armie invitano " i Paesi Ue e i partner internazionali a preparare una risposta rapida e ... Minacce nucleari e crisi energetica agitano l'Europa La crisi dei missili cubani nel 1962 aveva parti e condizioni diverse da quelle che ci sono oggi in Ucraina. La tesi di Michael Dobbs sul New York Times ...La guerra in Ucraina giunge al 226esimo giorno. Dopo che Zelensky ha lanciato l'allarme, affermando: "Siamo sull'orlo del disastro nucleare", arriva la risposta, "più rassicurante" dalla Casa Bianca: ...