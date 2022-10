“State lontano da WhatsApp | strumento di spionaggio da 13 anni” Le accuse choc

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sono clamorose lemosse nei confronti di, quella che resta a mani basse l’applicazione più utilizzata al mondo., 7/10/2022 – Computermagazine.itSecondo Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, piattaforma da sempre rivale dell’app di proprietà di Mark Zuckerberg, quest’ultima sarebbe in realtà un’applicazione spia da ben 13: “Non c’è mai stata nessuna falla di sicurezza in– ha spiegato il manager russo – nessun bug scoperto e corretto dagli sviluppatori: è tutta una messa in scena e quei bug erano del tutto intenzionali perché, ormai da ben 13, è unodi sorveglianza, di”. Parole durissime che Durov ha rilasciato attraverso un lungo post sul suo canale Telegram ...

