Patrizia Rossetti una furia all’alba contro Pamela Prati

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 7 sono stati estremamente difficili, in tutti i sensi. Nella casa più spiata d’Italia la convivenza forzata spinge ancora i concorrenti ad affrontare delle discussioni. Spesso questi confronti si rivelano decisamente animati. Questo è il caso di quello che è successo nelle ultime ore tra. Dopo la puntata, in diretta con Alfonso Signorini, i vipponi si sono radunati in giardino nonostante fosse notte fonda. Alle 5 del mattino, la forte litigata tra le due donne. GF Vip 7,sbottala: colpa del bagno in camera Nella casa del GF Vip 7,si è lasciata andare ad un duro sfogo. La regina delle ...