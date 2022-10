No! Zelensky non ha detto che la Nato dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo contro la Russia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un recente intervento del Presidente ucraino Volodymyrall’Australian Lowy Istitute è stato ripreso per sostenere che inviti launla. La presunta citazione viene riportata in un virgolettato di un articolo condiviso sui social, diffuso attraverso degli screenshot, ma il leader di Kiev non ha mai dichiarato ciò. Per chi ha fretta Secondo un virgolettato riportato da un sito italiano,avrebbe proposto alladiunla. Il virgolettato viene attribuito a un intervento del ...

Un recente intervento del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Australian Lowy Istitute è stato ripreso per sostenere che inviti la Nato a considerare un attacco nucleare preventivo contro la Russia. La presunta citazione viene riportata in un