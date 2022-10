Milan-Juventus | Allegri non ha dubbi | ecco il futuro di Rabiot

(Di venerdì 7 ottobre 2022) In vista del big match contro ilil tecnico della, Massimiliano, in conferenza stampa parla deldiServe rialzare la testa allae l’occasione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Domani sera alle 18.00 il big match tra. Pioli recupera Theo Hernandez, ma resta con 7 giocatori ancora non disponibili: ecco gli ...Lo ha detto il tecnico del, Stefano Pioli, alla vigilia del big match di campionato contro lain programma al Meazza. "Che Juve mi aspetto Di solito inizia con il baricentro alto, poi ...Sabato 8 ottobre alle ore 18 andrà in scena la sfida che opporrà il Milan alla Juventus, valida per la nona giornata della Serie A 2022/23. Teatro del match sarà lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...