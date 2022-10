Meloni agli alleati | governo alto profilo Ma resta nodo tecnici e Mef

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il messaggioè arrivato forte e chiaro: nelci saranno tutti i profiliche saranno considerati necessari. Giorgianon cambia linea ma non lo fanno neanche Lega e Forza Italia che continuano a chiedere non soltanto di avere almeno quattro ministeri a testa, ma anche di poter decidere i nomi di chi li dovrà rappresentare in Consiglio dei ministri. "Se vuole infarcire l`esecutivo di, allora dovranno essere in quota Fdi", è il ragionamento di un esponente azzurro. Ma anche riempire quelle caselle di personalità dinon politiche si sta rivelando affare non semplice. Ce ne è una attorno a cui ruotano tutte le altre, che è quella del ministero dell`Economia: l`affidabilità e il prestigio di chi ...