L’Odissea dei russi che scappano per non farsi trascinare nella guerra di Putin

(Di venerdì 7 ottobre 2022) «Non ho alcuna intenzione di essere coinvolto in questa». Mikhail risponde su Telegram dalla Turchia, dopo un viaggio lungo e contorto, in cui ha dovuto dirigersi a Nord per arrivare a Sud. Via dallaa Partito da Mosca in macchina, ha prima attraversato il confine con la Finlandia, poi preso una nave per l’Estonia, e infine un volo per Istanbul, pagando i biglietti con un conto bancario aperto in Armenia. Un destino piuttosto comune, quello del trasferimento all’estero, fra i suoi connazionali: dal 21 settembre, data in cui il presidente Vladimirha annunciato la «mobilitazione parziale», circa 400milasono espatriati. Non ci sono statistiche ufficiali, ma l’agenzia Bloomberg ha calcolato questa cifra incrociando i dati registrati da alcuni dei Paesi confinanti. Più di 200mila persone sono ...